Haberler

İstanbul'da polis uygulamasında "dur" ihtarına uymayan sürücü gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zeytinburnu'nda polis ekiplerinin dur ikazına uymayan sürücü G.A, kiraladığı araçla kaçarken yakalandı. G.A., ağabeyinin tehditleri nedeniyle kaçtığını ifade etti. Sürücüye 15 bin 594 lira ceza kesildi ve adliyeye sevk edildi.

Zeytinburnu'nda polis ekiplerince yapılan uygulamada "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ocak'ta Seyitnizam Mahallesinde gerçekleştirilen uygulama sırasında şüphe üzerine bir araca durması yönünde ikazda bulundu.

Uyarılara uymayan sürücüsü, uygulama noktasından kaçarak uzaklaştı.

Ekiplerce yapılan incelemede, şüpheli aracın kiralık olduğu ve G.A. tarafından kiralandığı belirlendi.

Şüpheli G.A, dün polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinde şüpheli, uygulama noktasından kaçma eylemini ağabeyi D.A'nın yönlendirmesi ve kendisine yönelik tehditler nedeniyle gerçekleştirdiğini beyan ettiği öğrenildi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 15 bin 594 lira idari para cezası uygulanan G.A, emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura direnme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, sürücünün uygulama noktasından kaçması, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sürücünün polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak olay yerinden aracıyla hızla uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ümit Türk - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana 1,5 milyon ceza kesilecek

Vatandaşı isyan ettiren ücretler kalkıyor! Uymayana dev ceza var
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı

ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan
Görüntüler İstanbul'un yanı başından

Sibirya gibi! Görüntüler İstanbul'un yanı başından
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı