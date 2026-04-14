"Direniş ve Adalet" kısa film senaryo yarışmasında 725 bin lira ödül verilecek

Zeytinburnu Belediyesi, toplumsal hafızayı sanatla geleceğe taşımak amacıyla 'Direniş ve Adalet' temalı kısa film senaryo yarışmasını düzenliyor. Başvurular 15 Mayıs'ta sona erecek. Yarışmaya katılanlar, direniş ve adalet kavramlarını evrensel boyutlarıyla ele alan hikayeler geliştirecekler. Dereceye giren senaryolara toplamda 725 bin lira ödül verilecek.

Zeytinburnu Belediyesince toplumsal hafızayı sanatın gücüyle geleceğe taşımak amacıyla düzenlenen "Direniş ve Adalet" temalı kısa film senaryo yarışmasına başvurular 15 Mayıs'ta sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, genç senaristlere önemli fırsatlar sunan yarışmanın katılımcılarından, direniş ve adalet kavramlarını yalnızca tarihsel bir çerçevede değil, evrensel, insani ve vicdani boyutlarıyla ele alan özgün hikayeler geliştirmeleri bekleniyor.

Yarışmanın seçici kurulunda yönetmen ve senarist Faysal Soysal ile Gülin Tokat ve Yıldız Ramazanoğlu yer alıyor.

Birincinin 100 bin lira, ikincinin 75 bin lira, üçüncünün 50 bin lirayla ödüllendirileceği yarışmada kazanan senaryolar, 15 Temmuz'da yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Birinci seçilen senaryo 500 bin liralık yapım desteğiyle de profesyonel bir kısa filme dönüştürülecek. Ortaya çıkacak film, 15 Temmuz 2027'de düzenlenecek anma etkinliklerinde izleyiciyle buluşacak. Böylece yarışma kapsamında dereceye giren projelere verilecek ödül toplam 725 bin lira olacak.

Kültür sanat alanında kalıcı eserler üretmeyi amaçlayan yarışmaya dair detaylı bilgiye Zeytinburnu Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani
