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Zeytinburnu'nda çatı tamir eden Rahmetullah Acar düşerek hayatını kaybetti

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Zeytinburnu'nda çatı tamir eden Rahmetullah Acar düşerek hayatını kaybetti
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Zeytinburnu Yenidoğan Mahallesi'nde sağanak sonrası 3 katlı binanın çatısında tamir yapan Rahmetullah Acar, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Acar kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZEYTİNBURNU'nda yaşayan Rahmetullah Acar tamir için 3 katlı binanın çatısına çıktı. Tamirat sırasında dengesini kaybeden Rahmetullah A. zemine düştü. Yaralanan Rahmetullah A. kaldırıldığı hastenede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi 45/2 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında sağanak yağmur sonrası tamir yapan Rahmetullah Acar dengesini kaybederek zemine düştü. Acar'ın düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Acar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar'ın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

DÜN DE ÇATIDA TAMİR YAPMIŞ

Diğer yandan Rahmetullah Acar'ın sağanak sonrası hasar meydana gelen çatıda dün de tamir için çalıştığı öğrenildi. Devam eden sağanak sonrası bugün ikinci kez çatıya çıkan ve tamirat yapan Acar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

'AYAĞI KAYDI DÜŞTÜ'

Aynı maghallede oturan görgü tanığı Mustafa Güder, "Çatıyı tamir etmek için saat 09.30-10.00 civarlarında oraya çıkmış. Hatta dün 15.30 civarında da iki arkadaşı ve bir kadınla beraber orada çatıyı tamir ediyorlardı. Sanırım olmadı; amca çatıyı tamir etmek için tekrar çıktı. Bir tertibat bir koruma olsaydı iyi olurdu. Adamın ayağı kaydı saat 09.30-10.00 civarlarında düştü. Ambulansla hastaneye kaldırdılar yeni duydum vefat etmiş. Allah rahmet eylesin yakınlarına da sabır versin. Kendisini tanıyorduk biz de üzüldük" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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