Zeytinburnu'nda iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan çocuk yaralandı

Zeytinburnu'nda, 18 yaşından küçük kişilerin yer aldığı iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yeşiltepe Mahallesi 57/3 Sokak'ta bir araya gelen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında bir çocuk kalçasından bıçaklanarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışan 18 yaşından küçük kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.