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Zeytinburnu'nda 5 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Zeytinburnu'nda 5 katlı binada yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
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ZEYTİNBURNU’nda 5 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü.

ZEYTİNBURNU'nda 5 katlı binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, 20.45 sıralarında Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı bir binanın bodrum katındaki daireden yükselen alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Üst katlarda mahsur kalan kişiler merdiven aracı yardımıyla ekipler tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilendiği belirlenen 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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