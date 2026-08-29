İETT kazası kamerada: 2 ölü, 16 yaralı

Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1'i ağır 16 kişinin yaralandığı kaza araç içi kamerayla kaydedildi.

Kennedy Caddesi Bakırköy istikametinde seyreden İETT otobüsünün Kazlıçeşme mevkisindeki sitenin bahçe duvarına çarptığı kazanın araç içi kamera görüntülerine ulaşıldı.

Kayıtlarda aynı istikamette seyreden otomobilin şerit değiştirmek için İETT otobüsünün önüne doğru manevra yaptığı, araca çarpmamak amacıyla sağa yöneldikten sonra kontrolden çıkan otobüsün sitenin önündeki kaldırımı da aşarak bahçe duvarına çarptığı görülüyor.

Dün meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 16 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA