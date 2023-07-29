Zeytin Üretiminde Skandal Görüntüler Ortaya Çıktı

Manisa'da bir zeytin işletmesinde çekilen video, çıplak bir kişinin zeytin havuzuna girerek insan sağlığına zararlı zeytinleri sepetlemesini gösteriyor. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

Zeytin üretiminde pes dedirten görüntü... Zeytin havuzuna çıplak şekilde girip, o anları böyle paylaştı

Bakanlık insan sağlığını olumsuz etkileyen videoyla ilgili inceleme başlattı

MANİSA - Sosyal medyada yayınlanan ve yapılan paylaşımlarda Manisa'da olduğu iddia edilen bir tesiste çekilen video sosyal medyada büyük tepki gördü.

Manisa'daki bir zeytin işletmesinde çekildiği iddia edilen videoda çıplak şekilde zeytin havuzuna giren bir kişinin insan sağlığına uygunsuz zeytinleri sepetlediği görülüyor. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada: "Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.