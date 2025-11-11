Haberler

Zeytin Toplama Sırasında Gazdan Etkilenen Filistinli Çocuk Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusunun Batı Şeria'da zeytin toplayanlara attığı bombalardan çıkan gazdan etkilenen 8 yaşındaki Eysem Mualla adlı çocuk, hayatını kaybetti. Ayrıca, İsrail ordusunun düzenlediği baskınlarda birçok Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun, iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde zeytin toplayanlara attığı bombalardan çıkan gazdan etkilenen Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Nablus ilinin güneyindeki Beyta kasabası sakinlerinden Eysem Mualla adlı çocuğun, İsrail ordusunun yaklaşık iki hafta önce zeytin toplayanlara attığı bombalardan çıkan gazı soluması sonucu bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusunun baskınlarında bir kadın yaralandı

Öte yandan, WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun, Batı Şeria'da Tubas kenti, Beyt Furik kasabası ve Beytüllahim kentine bağlı Takua kasabası da dahil olmak üzere birçok Filistin bölgesine baskın düzenlediği ifade edildi.

Haberde, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinin güneyindeki El-Fevvar kampının girişinde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan ve darp edilerek saldırıya uğrayan bir kadının vücudunda morluklar ve ezilmeler meydana geldiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Kastamonu'da 5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor

5 yaşındaki Osman'ın ölümüyle ilgili bir ihtimal üzerinde duruluyor
Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir

Galatasaray, Singo'dan 5 ay içerisinde 20 milyon euro kar edebilir
Real Madrid'de 2 sakatlık birden

Real Madrid'e iki kötü haber birden
Sorunlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaran öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı

O öğretmenlerden biri, yeni video paylaştı! İşte düştüğü not
Türkiye'ye ait kargo uçağı Gürcistan'da düştü! İçinde 20 personel vardı

Türkiye'ye ait uçak Gürcistan'da düştü! İşte içindeki personel sayısı
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama

Bakan Tunç'tan 4 işçiye mezar olan inşaattaki çökmeye ilişkin açıklama
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Fenerbahçe'de 3 istifa birden

Fenerbahçe'de 3 istifa birden
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.