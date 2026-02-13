Haberler

Muğla Valiliği, Milas'ta zeytin ağaçlarının kesildiği iddiası üzerine inceleme başlattı

Muğla Valiliği, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazideki zeytin ağaçlarının kesilmesi üzerine inceleme başlattı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri alanda çalışma yaparak durumu kayıt altına aldı.

Muğla Valiliği, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Milas'ın Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği ihbarı üzerine, Muğla Valiliği tarafından konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, alanda çalışma yürüterek tutanak tuttu.

Arazideki kesilen zeytin ağaçlarını kayıt altına alan ekipler, konuya ilişkin kapsamlı rapor hazırlayacak.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
