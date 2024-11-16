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Zeytin Ağacı Dizisi Senaristi Nuran Evren Şit, Brezilya'da Etkinlikler Düzenliyor

Zeytin Ağacı Dizisi Senaristi Nuran Evren Şit, Brezilya'da Etkinlikler Düzenliyor
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Zeytin Ağacı dizisinin senaristi Nuran Evren Şit, dizinin Brezilya'daki başarısı nedeniyle Goiania ve Rio de Janeiro'da seminerler vererek, Brezilyalı sanatçılar ve izleyicilerle buluştu. Şit, dizinin insanları bir araya getirip umut ışığı sunduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - Zeytin Ağacı dizisinin senaristi Nuran Evren Şit, dizinin Brezilya'daki başarısı üzerine bir dizi etkinlik için ülkeye davet edildi. Goiania ve Rio de Janeiro'a seminerler veren Şit, "Zeytin Ağacı'nın farklı kültürlerden insanları bir araya getirip ortak duygular yaratabilmesi beni çok gururlandırıyor. Bu hikaye, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere umut ve iyileşme ışığı oldu" dedi. Şit, 23 Kasım'da da Sao Paolo'da son seminerini verecek.

Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı ve Türkiye'de olduğu kadar Latin Amerika'da da ilgi gören Zeytin Ağacı dizisi, Brezilya'da geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. İnsan ilişkileri ve iyileşme süreçlerini derin bir anlatımla ele alan dizinin başarısı üzerine senarist Şit, Brezilyalı yazarlar, sanatçılar ve izleyicilerle buluşmak üzere özel bir dizi etkinlik için Brezilya'ya davet edildi.

Brezilyalı Dr. Dagmar Ramos ve oyuncu-yazar Ingra Lyberato'nun davetiyle gerçekleşen etkinlikler kapsamında Nuran Evren Şit, Goiania ve Rio de Janeiro'da seminerler verdi. İlk durak olan Goiania'da düzenlenen dört günlük etkinlik, ülkenin dört bir yanından gelen 120 katılımcıyı ağırladı. Şit'in "What is Your Story" başlıklı seminerinde katılımcılar kendi hikayelerini paylaşarak içsel bir yolculuğa çıktı. Etkinlik, Thiago Salamoni'nin geleneksel Brezilya çalgılarıyla sunduğu müzik performanslarıyla zenginleşti. Rio de Janeiro'da 15 Kasım'da Teatro Fashion Mall'da gerçekleştirilen seminerde ise Brezilya'nın önde gelen yönetmen ve yazarları yer aldı. Şit, seminer sırasında sadece Zeytin Ağacı dizisinin yaratıcı sürecini değil, aynı zamanda kültürler arası hikaye anlatıcılığının gücünü vurguladı.

Etkinliklerin sonuncusu ise 23 Kasım'da Sao Paolo'da yapılacak.

Nuran Evren Şit, dizinin Brezilya'daki etkisini, "Zeytin Ağacı'nın farklı kültürlerden insanları bir araya getirip ortak duygular yaratabilmesi beni çok gururlandırıyor. Bu hikaye, dünyanın dört bir yanındaki izleyicilere umut ve iyileşme ışığı oldu" sözleriyle anlattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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