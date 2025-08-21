Zeynep Yıldız'dan Çubuk'ta Ziyaretler ve Proje Destekleri

Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Çubuk ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Yıldız, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Kılıç ile GastroÇubuk hazırlık kursunu ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eğitmen Filiz Erdoğmuş ile yöresel yemek pişiren Yıldız, kursiyerlerle sohbet etti.

Turşu ve agat atölyelerine de ziyaret gerçekleştiren Yıldız, Angıt Gölü ve Rekreasyon Alanındaki çalışmaları inceledi.

Çubuk'un tarımsal üretim, gastronomi ve kültürel değerleriyle öne çıktığını belirten Yıldız, "Kadınların üretimde, gastronomide ve kültürel değerlerin yaşatılmasında öncü rol oynaması bizleri mutlu ediyor. Bu tür projeler, yerel kalkınmaya büyük katkı sağlıyor." dedi.