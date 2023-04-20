Zeugma Mozaik Müzesi, 74 günlük aranın ardından kapılarını açtı

DÜNYANIN en büyük mozaik müzeleri arasında yer alan Zeugma Mozaik Müzesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı.

Gaziantep ile özdeşleşen 'Çingene Kızı' mozaiği, Mars Heykeli ve Fırat Nehri kenarındaki kazılarda bulunan villa taban mozaiklerinin sergilendiği Zeugma Mozaik Müzesi Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 büyük deprem nedeniyle kapandı. 2 bin 500 metrekarelik alanı kaplayan mozaiklerin yanı sıra yine Roma dönemine ait heykeller, sütunlar, çeşmeler ve kentin simgesi olan milattan sonra 2'nci yüzyıl tarihli 'Çingene Kızı' mozaiği ile 2018 yılında ABD'den Türkiye'ye getirilen 12 parçasının da sergilendiği mozaiklerle dikkat çeken Zeugma Mozaik Müzesi, 74 günlük aranın ardından yeniden ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.