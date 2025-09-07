Zeliha Aksaz Şahbaz: "Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni, Kütahya Şehir Hastanesi'ne Devretmek Kanuna Açık Bir Şekilde Aykırıdır"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, " Kütahya'daki Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin Kütahya Şehir Hastanesi kullanımına açılmasının genelge ve kanuna açık şekilde aykırılık oluşturduğunu" ifade ederek, "Kamuya ait bir hastanenin şehir hastanesine devredilmesi, bu hastanenin özel bir şirkete peşkeş çekilmesi anlamına gelmektedir ve suçtur" dedi.

Şahbaz, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, sağlık hakkının ticarileşmesine karşı olduklarını, devlet hastanelerinin yağmalanmasına da karşı duracaklarını belirtti.

"Kamu kaynaklarının yandaş sermayeye aktarılması için inşa edilen şehir hastanelerinin bugün yeni bir aşamaya geçtiğini" ifade eden Şahbaz, şöyle konuştu:

"Kamu özel işbirliği kapsamında bulunan bu hastanelerin sözleşmelerinde yer almayan sağlık tesisleri, bedelsiz olarak şehir hastanelerine devredilmek istenmektedir. Kütahya'da şehir hastanesinin 28 Mart 2024 tarihinde faaliyete girmesiyle birlikte Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin merkezde bulunan ek binası yıkılmış, kardiyovasküler cerrahi gibi bazı önemli üniteleri kapatılarak, hastanenin yatak sayısı azaltılarak hastane kapasitesi düşürülmüştür. Önce depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılmak istenmiş fakat bu senaryo tutmayınca şimdi yeni bir senaryoyla şehir hastanesine devredilmek istenmektedir. 500 yataklı Kütahya Şehir Hastanesi'nin yüklenici firma olarak işletmesini yapan Güriş Holding'in kamu özel işbirliği kapsamında yaptığı bir hastanedir.

"Eğitim araştırma hastanesi, işlemez hale gelecek"

Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi ile Kütahya Şehir Hastanesi arasında yapılacak işbirliği protokolüyle acil servis, 63 yoğun bakım yatağı, 8 ameliyathane masası, inme ve diyaliz merkezleri, acil servis ve 50 poliklinik odasıyla birlikte 137 servis yatağı ve bunların kullanım alanları şehir hastanesine devredilecektir. Bu kullanılan klinikler ve yataklar, Kütahya Evliya Çelebi Hastanesi envanterinden düşülerek, Şehir Hastanesi'ne işlenecektir. Böylece bir eğitim araştırma hastanesi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi de işlemez hale gelecek ve eğitim araştırma hastanesi niteliğini de kaybedecektir.

Bu servisler ve klinikler şehir hastanesine devredilirken, Evliya Çelebi'nin laboratuvar ve görüntüleme ve patoloji hizmetleri de maliyet fiyatına şehir hastanesi fatura edilecektir. Ayrıca hastanenin işletme giderleri ile aletlerin tıbbi aletlerin yapım ve onarımının giderleri de Evliya Çelebi Hastanesi'nin üzerine bırakılmaktadır.

"Şehir hastanelerinin alanı, sözleşmede yerleşke olarak tanımlanan alandır ve bununla sınırlıdır"

Bu durum hem işleme baz alınan şehir hastanelerinin yapım ve işleyişini düzenleyen 6248 sayılı kanuna hem de dayanak gösterilen 2018/1 Sayılı Genelge'ye aykırıdır. Yasa, sözleşme çerçevesinde yapılan tesis ve hizmet alanlarının bütününü yerleşke olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle şehir hastanelerinin hizmet vereceği alan, sözleşmede yerleşke olarak tanımlanan alandır ve bununla sınırlıdır. Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesinin Şehir Hastanesi kullanımına açılması genelge ve kanuna açık bir şekilde aykırılık oluşturmaktadır.

Öte yandan, 2018 Sayılı Genelge, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi sağlık durumları arasındaki hizmet ve mal alımlarını düzenlemektedir. Yasanın 11'inci maddesi, bu kanun kapsamında yapılacak işlerin Kamu İhale Yasası'na tabi olmadığını düzenlemektedir. Bu nedenle Kamu İhale Yasası'na tabi olan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bu kanuna tabi olmayan şehir hastanesiyle 2018/1 Sayılı Genelge kapsamında mal ve hizmet alımı için protokolü yapması mevzuata aykırıdır.

"Bütün bu olaylar, AKP iktidarının sağlık politikalarının yanlışlarla dolu olduğunu göstermektedir"

Genelge ekinde örneğine uymayan protokolde, 'Olabilir, karşılanabilir' gibi muğlak ifadeler yer almakta ve şehir hastanesinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda alınacak önlemler ve cezai müeyyideler yer almamaktadır. Buradaki en önemli hususlardan birisi de Kütahya Şehir Hastanesi'nin yapım ve işletmesiyle ilgili sözleşmede bir değişiklik yapılmadan bir özel şirkete 400 yataklı eğitim araştırma hastanesinin bedelsiz devredilmesidir. 500 yataklı olarak sözleşme imzalanan şehir hastanesi, yüklenici firmasına bir kuruş yatırım yapmadan 137 yatak, 63 yoğun bakım yatağı, laboratuvar, görüntüleme hizmetleri, poliklinik odaları, acil servisler, diyaliz ve inme merkezleri ve ameliyathaneler bedelsiz devredilecektir.

Biz buradan Sağlık Bakanlığı'nı uyarıyoruz. Kamuya ait bir hastanenin şehir hastanesine devredilmesi, bu hastanenin özel bir şirkete peşkeş çekilmesi anlamına gelmektedir ve suçtur. 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' söylemi ile tanımladığınız bu dönem, kamu hastanelerinin ve kamu kaynaklarının özel sermaye tarafından yağmalandığı bir dönem olarak tarihi geçecektir. Bütün bu olaylar, aynı zamanda AKP iktidarının sağlık politikalarının ne kadar plansız ve yanlışlarla dolu olduğunu da göstermektedir. Biz, bu işin peşini bırakmayacağız. İki elimiz yakanızda olacak. Bunların hesabını tek tek vereceksiniz. Derhal bu uygulamadan vazgeçin."