İran'da limanda şiddetli patlama: 500'den fazla yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Liman yerle bir oldu
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi

İBB'ye 2. operasyon! Paralar, silah ve binlerce fişek ele geçirildi
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il

Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
Papa'ya son veda! Yüzbinlerin akın ettiği törende Türkiye'den de bir isim var

Dünya liderleri Vatikan'da! Yüzbinler ünlü meydana akın etti

Zelenskiy ve Trump, Vatikan'da Ateşkes İçin Görüştü

Zelenskiy ve Trump, Vatikan'da Ateşkes İçin Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan'da bir araya gelerek Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes konusunu görüştüklerini bildirdi. Zelenskiy, gelecekteki barış için umutlu olduklarını ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile Vatikan'da gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tam ve koşulsuz ateşkes hakkında konuştuklarını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Vatikan'daki cenaze töreni öncesi Trump ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Trump ile "iyi toplantı" yaptıklarını belirten Zelenskiy, görüşme sırasında birçok konuyu ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, tam ve koşulsuz ateşkesin sağlanması ve savaşın tekrarlanmasını önleyecek güvenilir ve kalıcı bir barış hakkında konuştuklarını aktararak, "Ortak sonuçlar elde edersek tarihi olma potansiyeli olan oldukça sembolik bir toplantı (olur)." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Söylenenlerden bir netice çıkmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.