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Zelenskiy ve Starmer, Tam Ateşkes İçin Görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Starmer ile Roma’da görüşerek, tam ve şartsız bir ateşkesin sağlanması ve güvenlik garantilerinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

- Zelenskiy ile Starmer "tam ateşkesi" görüştü

ROMA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Keir Starmer ile yaptığımız görüşmede, tam ve şartsız bir ateşkesin sağlanması ve ilave güvenlik garantilerinin geliştirilmesi için gerekli adımlar ana gündem maddelerimizi oluşturdu" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Roma'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy, "Keir Starmer ile yaptığımız görüşmede, tam ve şartsız bir ateşkesin sağlanması ve ilave güvenlik garantilerinin geliştirilmesi için gerekli adımlar ana gündem maddelerimizi oluşturdu. Ukrayna, ABD, Fransa, Birleşik Krallık ve Almanya temsilcileri arasında Paris ve Londra'da yapılan toplantıların sonuçlarını özetledik. Gönüllüler Koalisyonu çerçevesindeki çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Ateşkes şartlarına değinen Zelenskiy, "Şartsız ateşkesin hava, deniz ve kara sahasında sağlanması gerekmektedir ve bu, güvenlik garantileriyle adil bir barışın tesisine yönelik ilk adım olmalıdır. Ancak güçlü garantiler kalıcı barışı sağlayabilir ve insanların hayatlarını koruyabilir" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'da kalıcı bir barış sağlanması yolunda kaydedilen olumlu gelişmeleri ele aldık"

Görüşmenin ardından kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Starmer ise, "Roma'da Başkan Zelenskiy ile görüşmek güzeldi. Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanması yolunda son günlerde kaydedilen olumlu gelişmeleri ele aldık. Bu ivmeyi sürdürmeliyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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