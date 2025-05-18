Zelenskiy, Vatikan'da ABD'li Yetkililerle Barış Müzakerelerini Görüştü

Zelenskiy, Vatikan'da ABD'li Yetkililerle Barış Müzakerelerini Görüştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vatikan'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya gelerek Rusya-Ukrayna barış müzakereleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Görüşmede, ateşkes ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar gibi konular gündeme geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Vatikan'da bir araya geldiği ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İstanbul'da düzenlenen Rusya- Ukrayna barış müzakerelerini görüştüğünü bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Vatikan'da görevine başlayan Papa 14. Leo için düzenlenen törenin ardından Vance ile bir araya geldiğini aktardı.

Görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katıldığını belirten Zelenskiy, "güzel bir toplantı" düzenlediklerini kaydetti.

Zelenskiy görüşmede, Rusya- Ukrayna savaşını sona erdirmek amacıyla İstanbul'da yapılan barış müzakerelerini ele aldıklarını ifade ederek, "Rusların İstanbul'a gönderdiği düşük düzeyli, karar alma yetkisi olmayan heyet ile yapılan müzakereler ele alındı. Ukrayna'nın gerçek diplomasiye hazır olduğunu teyit ettim ve erken, tam ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladım." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, Rusya'ya karşı yaptırımlar, cephedeki durum, Rusya ile planlanan karşılıklı esir değişimi ve ABD-Ukrayna'nın ticaret işbirliği gibi konuların masaya yatırıldığını belirten Zelenskiy, "Rusya'ya baskı, savaşı durdurmaya hazır olana kadar sürdürülmeli." görüşünü paylaştı.

Zelenskiy, ülkesine verdiği desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür ettiğini kaydetti.

Zelenskiy, eşi Olena Zelenksa ile beraber Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo ile de görüştüklerini aktardı.

Ukrayna'daki savaşla ilgili yaptığı barış ve doğrudan diyalog kurma çağrısı nedeni ile Papa 14. Leo'ya teşekkür ettiğini kaydeden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı:

"Somut sonuçlar uğruna herhangi bir formatta diyaloğa hazırız. Ukrayna'ya verilen desteği, adil ve kalıcı bir barışı savunmak için duyulan net sesi takdir ediyoruz."

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı

Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Canlı anlatım! Galatasaray-Kayserispor maçında tempo çok yüksek

Şampiyonluk maçında kıran kırana mücadele
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket
Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki

Maç öncesi Ali Koç'a soğuk duş! Hep birlikte aynı sloganı attılar
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
RAMS Park'ta şampiyonluk maçı öncesi Mourinho pankartı

Şampiyonluk maçında çok konuşulacak Jose Mourinho pankartı
Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Kalbi 'yatay' doğdu! Minik Fatma Nur tıp literatürüne giriyor
Pilot tuvalete gitti, yardımcısı kokpitte bayıldı! 200 yolcu pilotsuz kaldı

Kaptan tuvaletteyken yardımcısı bayıldı! 200 yolcu pilotsuz uçtu
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.