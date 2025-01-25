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Zelenskiy: Trump'ın savaşı durdurma girişimini destekliyoruz

Zelenskiy: Trump'ın savaşı durdurma girişimini destekliyoruz
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını desteklediğini belirtti. Kiev'deki basın toplantısında konuşan Zelenskiy, müzakerelerin yalnızca Ukrayna ile yapılabileceğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya- Ukrayna savaşını sonra erdirme girişimini desteklediğini ve Trump'ın başarılı olabileceğini belirtti.

"MÜZAKERELER SADECE UKRAYNA İLE YAPILABİLİR"

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ile yaptığı görüşme sonrası konuşan Zelenskiy, savaşı bitirmek için düzenlenebilecek herhangi bir müzakereye Ukrayna'nın katılmasının şart olduğunu belirterek; "Müzakereler sadece Ukrayna ile yapılabilir. Aksi takdirde işe yaramayacak" ifadelerini kullandı.

TRUMP RUSYA'YA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump görevine resmen başlamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "savaşı bitirme" çağrısı yapmış, yanıtın olumsuz olması durumunda Rusya'yı yeni vergiler ve yaptırımlar uygulamakla tehdit etmişti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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