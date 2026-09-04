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Zelenskiy: ABD Temsilcileri Önce Moskova'ya, Sonra Kiev'e Gelecek

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın önce Moskova'yı, pazar günü ise Kiev'i ziyaret edeceğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın bölgeye gerçekleştireceği ziyaretlerin tarihlerinin netleştiğini duyurdu.

ÖNCE MOSKOVA'YA, SONRA KİEV'E GİDECEKLER

ABD ile çalışan geniş diplomatik ekiple bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve müzakerelere hazırlandıklarını belirten Zelenski, "Witkoff ve Kushner önce Moskova'yı, ardından pazar günü Kiev'i ziyaret edecek. ABD'li müzakerecilerin güvenli şekilde ulaşabilmesi için Rus hava sahasının normal işleyişini sağlayacağız. Hava saldırısı düzenlemeyeceğiz. ABD heyetinin ziyareti boyunca Rusya'nın da aynı şekilde hareket etmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Zelenski, ABD'li temsilcilerle yapılacak müzakereleri "mümkün olduğunca yapıcı ve somut" hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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