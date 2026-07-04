Zelenskiy, Sumi'ye düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü, 27 kişinin yaralandığını bildirdi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında 1'i çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı çocuk 27 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıda sivil altyapının hedef alındığı belirtildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını belirtti.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın bu gece Sumi kentinin merkezine güdümlü bombalarla saldırı düzenlediğini ifade etti.
Saldırıda sivil altyapının hedef alındığını aktaran Zelenskiy, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 6'sı çocuk 27 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.
Zelenskiy, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü, enkaz altında kalanların olabileceğini kaydetti.