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Zelenskiy, Sumi'ye güdümlü bomba saldırısında 2 ölü, 6 yaralı olduğunu bildirdi

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Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi'ye güdümlü bombalarla saldırısında en az 2 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 6 kişinin yaralandığını bildirdi. 4 bombanın şehir merkezi ve ders yapılan okula isabet ettiğini, 100 kişinin tahliye edildiğini, saldırının terör saldırısı olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Sumi kentine yönelik güdümlü bombalarla düzenlediği saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sumi kentinin Rusya tarafından hedef alındığını belirtti.

Saldırıda güdümlü bombaların kullanıldığını aktaran Zelenskiy, "4 adet KAB (güdümlü bomba) şehir merkezine ve derslerin yapıldığı okul binasına isabet etti. Öğretmenler ve okul yönetimi sayesinde çocuklar ve öğretmenler sığınaklara alındı, toplam 100 kişi zamanında tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Şehirde hasar oluştuğunu kaydeden Zelenskiy, mevcut bilgilere göre 2 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralandığını kaydetti.

Okul ve evlerin hedef alınmasını terör saldırısı olarak nitelendiren Zelenskiy, dünyanın Rusya'ya tepki vermesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna yıl sonuna kadar 3 F-16 savaş uçağı daha alacak

Zelenskiy, diğer bir paylaşımda ise bu yılın sonuna kadar ülkesine 3 F-16 savaş uçağının daha teslim edilmesi konusunda Belçika ile anlaştıklarını ifade etti.

Bu uçakların tedariki için gereken süreci hızlandıracaklarını kaydeden Zelenskiy, "Belçika ve İspanya da dahil olmak üzere diğer ülkelerden F-16'lar için acil mühimmat tedarikini sağladık." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA
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