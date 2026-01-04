Haberler

Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı! Ukrayna'ya bomba yağdırdılar

Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı! Ukrayna'ya bomba yağdırdılar
Rusya saldırılarını yoğunlaştırdı! Ukrayna'ya bomba yağdırdılar
Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, son hafta içinde Rus ordusunun 1070'in üzerinde güdümlü hava bombası, yaklaşık 1000 insansız hava aracı ve 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Zelenski, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi için müttefiklerden yardım talep etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine 1070'in üzerinde güdümlü hava bombası, yaklaşık 1000 insansız hava aracı (İHA) ve 6 füze ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Ukrayna'ya son günlerde düzenlenen hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

RUSYA 1000'DEN FAZLA BOMBAYLA SALDIRDI

Rusya'nın, son bir haftada 1070'ten fazla güdümlü hava bombası ile 1000'e yakın İHA ve 6 adet füze ile Ukrayna'ya yönelik saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, ülkesindeki insanların neredeyse her gün saldırı tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını güçlendirmek için müttefiklerin yardımlarına ihtiyaç duyduklarını kaydeden Zelenskiy şu ifadeleri kullandı: "Müttefikler ile birlikte kararlaştırılan her konunun mümkün olduğunca aktif hale getirilmesi gerekiyor. Müttefiklerin depolarında şimdilik bulunan her hava savunma sistemi füzesi gerçekten can güvenliğini sağlayabilir."

