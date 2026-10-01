Zelenskiy, Rusya'daki askeri ve petrol tesislerine saldırı düzenlediklerini duyurdu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'daki askeri ve petrol tesisleri gibi çeşitli hedeflere yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusu ve güvenlik güçlerinin Rusya'daki hedeflere yönelik saldırılarıyla ilgili bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'ya düzenlediği saldırılara yanıt vermeyi sürdürdüklerini vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

" Karadeniz'deki bir hedef ve Oryol bölgesindeki saldırı dronları için kullanılan fırlatma ve depolama tesisi vuruldu. Samara bölgesinde yer alan bir petrol tesisine ve Bryansk bölgesinde işgalcilere ait tedarik deposuna da yaptırımlar (saldırılar) uygulandı."

Zelenskiy, düzenledikleri saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

Kiev'deki okula saldırı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı, başkent Kiev'e yönelik devam eden saldırıları da değerlendirdi.

Rus ordusunun başkentteki okula insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlediğini belirten Zelenskiy, "Şans eseri alarm sırasında çocukların ve öğretmenlerin sığınakta bulunması sayesinde yaralanan olmadı." ifadesini kullandı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre bu gece Rusya tarafından fırlatılan 107 İHA'dan 87'si etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA