Zelenski'den Rusya'ya gözdağı: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir - Haberler

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Zelenski'den Rusya'ya gözdağı: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'da eşi benzeri görülmemiş kayıplar yaşadığını belirterek, "Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, düzenlediği basın toplantısında Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Rus ordusunun Kiev'e girme ihtimalini değerlendiren Zelenski, "Şu anda Rusya mobilize ettiği binlerce askeri ve tankıyla gelirse Kiev'e girecekler. Biz bunu anlıyoruz. Eğer halı bombardımanı yaparak bu bölgenin tüm tarihi hafızasını, Kiev Knezliği ve Avrupa tarihini silmek istiyorlarsa Kiev'e girecekler." diye konuştu.

Zelenski, Rusya'nın bu durumda Ukrayna topraklarında asla bir "dost" bulamayacağına işaret ederek, "Amaç buysa buyursunlar gelsinler. Ancak bu durumda düşmanın bu topraklarda kendi başına, bizsiz yaşaması gerekecek, aramızda kesinlikle arkadaş bulamayacaklar." dedi.

Rus ordusuna önemli zararlar verdiklerinin altını çizen Zelenski, "Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıplar yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir. Savaşın başlamasından bu yana düşmanın 31 tabur-taktik grubu etkisiz bırakıldı. Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir." ifadelerini kullandı.

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AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Haberler

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Yorumlar (5)

Erol Eken:

Zelensky kaşınıyor tahrik ediyor illa gel kieve gir diyor ulan gerizekalı adam istese 3 günde dümdüz eder. Yok 15 bin askerini öldürdük yok şöyle yaptık böyle yaptık laatematigin iyi değil galiba günde 1500 askermi öldürüyorsun

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Soytarı kukla LPGli

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Alis Yiğit:

Niyese bu adama başkanlık hiç yakışmıyor çocuk gibi şımarık

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