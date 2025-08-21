Zelenskiy, Putin ile Olası Görüşmeler İçin Türkiye, İsviçre veya Avusturya'yı İşaret Etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak olası görüşmenin, Türkiye, İsviçre veya Avusturya'da yapılabileceğine işaret etti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın müttefiklerinin ne tür güvenlik garantileri sağlamaya istekli olduğunu anlamak için yoğun toplantılar yapacağını söyledi.

Toplantıların ayrıntılar üzerinde çalışıldığını belirten Zelenskiy, bunların 10 gün içinde netlik kazanabileceğini aktardı.

Zelenskiy, Putin ile yapılacak olası görüşmenin yeri konusunda Türkiye, İsviçre veya Avusturya'yı işaret etti.

Zelenskiy, Trump'tan gelen ve ABD'nin Ukrayna için "NATO'nun 5. maddesine benzer" güvenlik garantilerini destekleyeceğini ima eden son olumlu sinyallerin ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılma umutlarının bu tartışmaları yeniden canlandırdığını söyledi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna için güvenlik garantilerini destekleme ihtimaline açık görünmesinin ardından Türkiye'nin de Karadeniz boyunca güvenlik sağlamaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktardı.

Ukrayna'nın Putin ile doğrudan görüşmelere hazır olduğunu yineleyen Zelenskiy, "Peki ya Ruslar hazır değilse? Avrupalılar bu konuyu gündeme getirdi. Eğer Ruslar hazır değilse, o zaman ABD'den güçlü bir tepki görmek istiyoruz." dedi.

Trump, Putin ile görüşmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Ağustos'ta Alaska eyaletinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş, nihai bir anlaşmaya varılmadığını duyurmuştu.

Trump, 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle bir araya gelmiş, toplantıya NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz katılmıştı.

Görüşmede Ukrayna'ya ABD'nin de katılımıyla NATO anlaşmasının kolektif güvenliği öngören 5. maddesi benzeri güvenlik garantileri gündeme gelmişti.

Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.