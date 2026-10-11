Zelenskiy, enerji altyapısına saldırmama ateşkesini memnuniyetle karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için "tüm gerçek ve güvenilir formatları" desteklediklerini bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mesajında, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmasına da değinen Zelenskiy, "Bu herkes için iyi bir haber, bunun gerçeğe dönüşmesi önemli." yorumunda bulundu.

Zelenskiy, Trump'ın açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Ukrayna, ateşkes ve savaşın sona ermesi için tüm gerçek ve güvenilir yöntemleri destekliyor." ifadesini kullandı.

Gerilimin düşürülmesi için daha önce de farklı önerileri sunduklarını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın bunlara olumsuz yanıt verdiğini savundu.

Ukrayna'nın barıştan yana olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ukrayna silahlı kuvvetleri tüm ilgili emirleri aldı. Ukrayna'yı savunuyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy konuşmasında ayrıca, "Amerika ve Rusya arasındaki diyaloğun net detaylarını ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, Başkan Trump'ın söylediklerini yerine getirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ile Rusya arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" duyurmuştu.

Kaynak: AA