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Zelenskiy: ABD ile görüşmeler sürüyor, ziyaret tarihleri ele alındı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında diyaloğun sürekli devam ettiğini ve görüşmelerde Ukrayna'ya yapılacak ziyaretin tarihlerini belirlemeyi ele aldıklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında diyaloğun sürekli devam ettiğini ve görüşmelerde Ukrayna'ya yapılacak ziyaretin tarihlerini belirlemeyi ele aldıklarını bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile "verimli, detaylı ve yapıcı bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirtti.

ABD ve Ukrayna müzakere heyetleri arasında diyaloğun sürekli devam ettiğini vurgulayan Zelenskiy, görüşmelerde ABD heyetinin Ukrayna ziyaretinin tarihlerinin belirlenmesini ele aldıklarını ifade etti.

Zelenskiy, "Böyle bir gezi, barış için çözümler üretmede son derece faydalı olacak. Rusya'nın kazanımlarının az olduğu ve büyük kayıplar pahasına gerçekleştiği savaş alanındaki durumu ve saldırıları da onlara aktardım. Steve ve Jared birçok detayı biliyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmeye dair daha önce yayımladığı video mesajında Zelenskiy, ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını aktarmıştı. Zelenskiy, bu temasların sonuçlarının görülmesi gerektiğini belirterek, "Eylülde çok şey değişebilir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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