Zelenskiy, Biden'ın 2022'deki tahliye teklifine 'mühimmat lazım' yanıtını verdi

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 2022'de eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kendisine yaptığı tahliye teklifine, "Bana mühimmat lazım, tahliye değil." yanıtını verdiğini söyledi.

Zelenskiy, bir YouTube kanalına verdiği demeçte, Rusya ile savaşın başlamasının ardından kendisine ilk kez tahliye teklif edenin Biden olup olmadığı sorusuna "Evet, ilk teklif eden oydu." yanıtını verdi.

Biden'ın o dönemde "İşgal sürüyor, Kiev kuşatılmış durumda. Size ve ailenize yardım etmeye hazırız" dediğini aktaran Zelenskiy, daha sonra birçok Avrupalının da kendisine aynı teklifi yaptığını belirtti.

Volodimir Zelenskiy, siyasi çevresinden bazı isimlerin de tahliyeyi önerdiğine işaret ederek, Biden'a "Bana mühimmat lazım, tahliye değil." yanıtını verdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA