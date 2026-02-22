Zelenskiy: Barış İçin Gereken Her Şeyi Yapmaya Hazırız

KİEV, 22 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, ABD ve Rusya arasında bir sonraki görüşmenin Ukrayna ve barış adına sonuç vermesi için gereken her şeyi yapacaklarını söyledi.

Zelenskiy cumartesi günü video bağlantısı yoluyla yaptığı açıklamada, hiçbir şekilde barışın önünde engel olmayacaklarını belirtti.

Zelenskiy, Avrupa'daki ortaklarla görüşmelerinin gelecek hafta için planlandığını duyurarak, "Avrupa'nın tüm süreçlere dahil olması ve daha da güçlenmesi için ayrıntılı koordinasyon sağlayacağız" dedi.

Rusya, Ukrayna ve ABD'den heyetler, 17-18 Şubat tarihlerinde İsviçre'nin Cenevre kentinde son tur görüşmeleri gerçekleştirmiş ancak temel meselelerde herhangi bir ilerleme kaydedememişti.

Kaynak: Xinhua