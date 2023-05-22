- Zelenskiy: "Bakhmut hala Ukrayna kontrolünde"

HİROSİMA - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, "Bakhmut hala Ukrayna kontrolünde" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşta destek arayışını sürdürüyor. Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'ne davetli olarak katılan Zelenskiy, bugün gerçekleştirilen oturum öncesi Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Bakhmut kentinin kontrolünün sağlandığına yönelik açıklamasına, "Bakhmut hala Ukrayna kontrolünde" diyerek cevap verdi.

Zelenskiy, Joe Biden ile görüştü

Ayrıca Zelenskiy bugün de ikili görüşmelerine devam ederek ABD Başkanı Joe Biden ile bir görüşme gerçekleştirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Ukrayna'ya F-16 ve dördüncü nesil savaş uçaklarının yanı sıra Ukraynalı pilotlara bu uçakların kullanımına yönelik eğitim vereceklerini açıklamasının ardından Zelenskiy-Biden görüşmesinde de bu konu gündeme geldi. Görüşmede ABD'nin kendilerine yaptığı 37 milyar dolarlık askeri yardımın yanı sıra son açıklanan pakette 375 milyon dolarlık ek askeri mali desteğe de teşekkür eden Zelenskiy, kendilerine gönderileceği açıklanan F-16'lar konusunda, "Artık güç farkını kapatma yolundayız. Pilotlarımız F-16'ları öğrendiğinde ve bu araçlar Ukrayna semalarında göründüğünde sadece Ukrayna için değil Avrupa ve tüm dünya için güvenlik mimarisini oluşturacak ve bu tarihi bir an olacak" dedi.

"Rusya ile 180'den fazla müzakere işe yaramadı"

Biden ile görüşmesinin ardından G7 ve diğer konuk ülkelerin liderlerine hitaben konuşma yapan Zelenskiy, 2014 yılında Ukrayna'nın doğusunda başlayan iç savaş döneminde Rusya tarafı ile müzakereler yürüttüklerini ancak bu müzakerelerin işe yaramadığını ifade ederek, "Rusya ile 7 yılı aşkın sürede 180'den fazla müzakere gerçekleştirdik. Ancak ateşkesler işe yaramadı. Bu süre zarfında binlerce insan öldü. Kendimizi savunarak Rusya'yı zayıflatmış olmamız dışında hiçbir şey değişmedi" şeklinde konuştu.

Rusya'nın zayıflamasına rağmen hala daha fazla güçle saldırmak için fırsat kolladığından bahseden Zelenskiy, buna karşı kendi sundukları barış formülünün uygulanması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu nedenle uluslararası hukuka dayalı Ukrayna'nın sunduğu barış formülü uygulanmalı. Barış formülünün her aşamasını Birleşmiş Milletler'in destekleyeceği şekilde geliştirdik" ifadelerini kullandı.

"Birlikte Ukraynalıların hayatlarını Rus füzelerinden kurtardık"

Rusya ile savaşta Batılı ülkelerin kendilerine verdiği ekonomik ve askeri desteğe de işaret eden Zelenskiy, "Birlikte binlerce Ukraynalının hayatını Rus füzelerinden kurtardık. Sizinle ne kadar fazla iş birliği yaparsak birilerinin Rusların çılgınca yolunu takip etmesi olasılığı o kadar azalır. Demokrasiye daha fazla ihtiyaç var. Artık bence küresel demokrasiye ihtiyaç var. İş birliğimizin sağladığı en önemli şey de budur" diye konuştu.