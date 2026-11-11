Zelenskiy, Avrupa'yla geliştirilecek Freyja füze savunma sistemini önemli buldu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Avrupa ülkeleriyle geliştireceği "Freyja" füze savunma sistemi projesinin önemli olduğunu söyledi.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da resmi temaslarını sürdüren Zelenskiy, ikinci gününde başkentteki tarihi kale Kastellet'i ziyaretinin ardından Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın, ABD'nin Patriot hava savunma sistemlerine alternatif olarak bir grup Avrupa ülkesi ile "Freyja" adı verilen kendi füze savunma sistemini geliştirmesinin önemine işaret eden Zelenskiy, "ABD'li ortaklarımıza saygı duyuyoruz. Büyük bir sistemleri var ancak Avrupa'da füze savunma sistemlerinde büyük açık var." dedi.

Zelenskiy, Fransa'nın balistik füze sistemi üzerinde çalıştığını ve bunun faydalı bir girişim olduğunu belirterek, "Avrupa'nın şu an elinde, yüzde 100 verimle çalışacak güçlü ve uygun maliyetli bir balistik füze savunma sistemi bulunmuyor. Savaş deneyimimiz sayesinde, böyle bir sistemin nasıl işlemesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Umarım bu konuda birlik oluşturabiliriz. Bir sistem geliştireceğiz ve elbette bu sistem paylaşılacak. Öncelikli hedefimiz Ukrayna çünkü Ukrayna şu an savaş halinde." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut durumda en önemli konunun Ukrayna'daki savaşın sona ermesi olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'deki görüşmelerin devamına ilişkin günün ilerleyen saatlerinde bilgi verebileceğini söyledi.

Frederiksen ise Avrupa'nın da Ukrayna'nın yardımına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Freyja" projesi için Danimarka'da ofis kurulacağını belirtti.

Temasları kapsamında Danimarka Kralı Frederik tarafından da kabul edilen Zelenskiy'nin??????? ayrıca Danimarka Parlamentosuna hitap etmesi bekleniyor.

Zelenskiy, dün Kopenhag'da??????? İskandinav ülkelerinin liderleriyle bir araya gelmişti.

Kaynak: AA