Haberler

Zelenskiy: ABD'li Temsilcilerle Görüşmeler Çok Verimli Geçti

Zelenskiy: ABD'li Temsilcilerle Görüşmeler Çok Verimli Geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KİEV, 7 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le gerçekleştirilen görüşmelerin "çok verimli" geçtiğini söyledi.

KİEV, 7 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'le gerçekleştirilen görüşmelerin "çok verimli" geçtiğini söyledi.

Zelenskiy, pazar günü görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında, iki tarafın, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılması, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri ve ekonomik garantiler ile kış destek paketi konularını ele aldığını belirtti.

Zelenskiy, "Hem hava savunması hem de enerji desteğine son derece güveniyoruz. Amerika'nın ciddi miktarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sağlayacağına ve bunu kullanabileceğimize de güveniyoruz" dedi.

İngiltere, Fransa ve Almanya'nın da aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinden temsilcilerin üçüncü tur görüşmelere katıldığını belirten Zelenskiy, üç tarafın müzakerelerin devamı için gelecekte bir araya gelme konusunda anlaştığını ifade etti.

Zelenskiy, çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla Ukrayna, ABD ve Rusya arasındaki üçlü görüşmelerin yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.

Witkoff ise, ABD tarafı olarak Moskova'da "önemli ilerleme" kaydettiklerini belirterek, üçlü görüşmelerin yakında duyurulması yönündeki beklentisini dile getirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen Witkoff ve Kushner, Ukrayna'ya ilk ziyaretleri kapsamında pazar günü erken saatlerde Kiev'e gitmişti.

Ukrayna, ABD ve Rusya'dan heyetler, Rusya-Ukrayna çatışmasının sona erdirilmesine yönelik temaslarda bulunmak üzere 23-24 Ocak ve 4-5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi'de iki tur görüşme gerçekleştirmişti. Üçlü müzakereler, 17-18 Şubat'ta Cenevre'deki son turun ardından duraksadı ve başka bir görüşme yapılmadı.

Kaynak: Xinhua
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...

Vah Haluk vah! Ahbap deposunda dikkat çeken manzara
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu

Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! İki dostu ölüm ayırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Ibrahimovic babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu

Babasına bu arabayı aldı! Bir hafta sonra trafikte görünce şoke oldu
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor

Tedirgin eden hazırlık! Ülkeler art arda aynı adımı atmaya başladı
Abdulkadir Selvi duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih

İktidara yakın isim duyurdu! İşte seçimler için konuşulan iki tarih
Serhat Kılıç'a babasının vedası yürekleri dağladı

Serhat Kılıç'a babasından yürek yakan veda

Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu

Çinli turistlerlin yeni gözdesi

Fenerbahçe için alarm veren tablo! 5 kez yaşandı, şampiyonluk hiç gelmedi

Fenerbahçe için alarm veren tablo! Taraftarlar isyanda