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Zelenskiy: ABD ile Patriot füze teslimatı anlaşması yetersiz

Zelenskiy: ABD ile Patriot füze teslimatı anlaşması yetersiz
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KİEV, 9 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Patriot hava savunma sistemleri için aylık önleyici füze teslimatı konusunda ABD ile anlaşmaya vardıklarını ancak tedarikin hala yetersiz olduğunu bildirdi.

KİEV, 9 Ağustos (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Patriot hava savunma sistemleri için aylık önleyici füze teslimatı konusunda ABD ile anlaşmaya vardıklarını ancak tedarikin hala yetersiz olduğunu bildirdi.

Ukrinform Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Zelenskiy cumartesi günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Washington'un Ukrayna'ya her ay hava savunma füzesi tedarik edeceğini ancak sağlanacak miktarın ülkenin hava savunma ihtiyaçlarını karşılamaya yetmeyeceğini belirtti.

Ukrayna'nın 2026'da teslim alması öngörülen önleyici füze miktarının 2025 yılına kıyasla daha az olacağını kaydeden Zelenskiy, herhangi bir rakam paylaşmadı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de NATO liderlerinin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında, müttefiklerden gelen hava savunma füzesi teslimatlarının, Ortadoğu'da süregelen çatışmalar nedeniyle büyük ölçüde azaldığını söylemişti.

Kaynak: Xinhua
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