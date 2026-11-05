Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Zelenskiy, ABD'den daha fazla yardım gelirse Putin'in savaşı sorgulayacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zelenskiy, ABD'deki seçim sonuçlarının Ukrayna'ya daha fazla yardım getirmesini umduğunu söyledi. ABD Kongresi'nin Avrupa gibi güçlü mali veya askeri destek vermesinin Putin'i etkileyeceğini, desteğin artmasıyla savaşı sürdürmenin anlamını sorgulayacağını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'deki seçim sonuçlarının Ukrayna'ya daha fazla yardım sağlanmasını beraberinde getireceğini umduğunu söyledi.

Zelenskiy, Alman kamu yayıncısı ZDF'ye verdiği röportajda ABD'deki seçimleri değerlendirdi.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlardan destek aldıklarını belirten Zelenskiy, Cumhuriyetçilere minnettar olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ancak Demokratlar, Ukrayna'ya destek konusunda çok net konuşuyorlar. Ukrayna'ya yardımdan bahsediyorlar. Son yıllarda biraz zayıflayan ABD ile Avrupa arasındaki bağların yeniden kurulmasından söz ediyorlar. ve bu bizim için çok önemli. Bu bağlar olmadan, bu ilişkiler olmadan Putin'i durdurmak çok zor. Bu yüzden bir güç dengesi kurulacağına ve daha fazla destek alacağımıza dair bir umut var."

ABD Kongresinin de Avrupa'nın yaptığı gibi Ukrayna'ya güçlü mali veya askeri destek vermesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i etkileyecek bir gelişme olacağını belirten Zelenskiy, "Putin, destek arttıkça savaşmaya devam etmenin, savaşı sürdürmenin bir anlamı olup olmadığını düşünecektir. Böylece olası müzakerelere ve olası barışa bir adım daha yaklaşırız." dedi.

Zelenskiy, ABD'li iş insanı Elon Musk gibi çok zengin bir kişinin bu kadar fazla güce sahip olmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, "Çok zengin bir kişinin elinde bu kadar çok güç olması, bu güç yoğunlaşması, tehlikeli bir durumdur. O kadar parası olmayan bir kişide de gücün yoğunlaşması tehlikelidir." yanıtını verdi.

Dünyanın en zengin insanlarının ABD siyasetini etkileyebilecek konumda bulunmasının, kendi siyasi tercihlerini özgürce yapmak isteyen küçük devletler açısından risk oluşturduğunu belirten Zelenskiy, bir ülkede yanlış bir seçim yapılmasının bile dışarıdan siyasi tercih dayatılmasından daha iyi olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, ülkelerin kendi yöneticilerini özgür iradeleriyle belirleyebilmesi gerektiğini vurguladı.

Elon Musk'ın Avrupa'nın nasıl yönetilmesi gerektiği, Almanya'da kimin liderlik rolünü üstlenmesi ve Ukrayna'da kimin iktidarda bulunması gerektiği yönündeki açıklamalarına değinen Zelenskiy, bu mesajların yalnızca kişisel görüş olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA
Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı gecenin ardından Mourinho'nun ağzında Türk taraftarlar var

Yunanistan'da kazandığı gecenin ardından ağzında Türk taraftarlar var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nevşehir'de 1024 üyeli 'radar çevirme' WhatsApp grubuna operasyon! Grubun 3 yöneticisi gözaltında

Radar noktalarını WhatsApp'tan paylaştılar! 3 kişi gözaltında
Prenses Diana'dan Madonna'ya yıldızların kuaförüydü! John Frieda hayatını kaybetti

Diana'dan Madonna'ya uzanan bir devrin sonu! John Frieda öldü
Futbolcunun ölüm haberinin ardından herkes o kartın peşine düştü

Vicdanınız kurusun! Ölen adamın arkasından yapılan rezilliğe bakın
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Şampiyonlar Ligi'nde Türk futbolu tarih yazdı! Bir ilk yaşandı

Fenerbahçe ve Galatasaray tarih yazdı!
İstanbul'da barajlar son yılların zirvesinde! Doluluk geçen yıl yüzde 18'di, şimdi yüzde 59,65

Geçen yıl yüzde 18'e düşmüştü! Barajlarda son yılların rekoru