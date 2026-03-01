Haberler

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan İran'ın Öldürülen Dini Lideri Hamaney İçin Başsağlığı Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran halkına başsağlığı diledi.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarında öldürülen dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için İran halkına başsağlığı diledi.

Yapıcıoğlu, sosyal medya hesabından "Siyonist terör rejimi ve hamisi ABD'nin gerçekleştirdiği terör saldırısı sonucu şehit olan İran İslam İnkılabı Rehberi Seyyid Ali Hamaney'e ve diğer şehitlere Allah'tan rahmet; kardeş İran halkına ve devletine başsağlığı, sabır ve metanet diliyorum. Bu alçakça saldırıyı ve faillerini lanetliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamaney mesajı

Erdoğan'dan Hamaney'in ölümünün ardından ilk sözler
Avrupa'dan aykırı ses: İran'ın bombalanması Trump'a petrol getirir

Avrupa'dan aykırı ses! Trump'a söyledikleri ağza alınmayacak cinsten
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor

Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı! İşte İran'da görmek istedikleri son
Irak Havayolları tüm uçuşlarını gelecek aya kadar askıya aldı

Komşuda tüm uçuşlar askıya alındı
ABD, ilk kez kamikaze İHA kullandı

ABD tarihinde ilk kez kullanıldı
İran 'Abraham Lincoln'u hedef aldı, ABD'den açıklama geldi

Savaş kızışıyor! İran, Trump'ın can damarını hedef aldı
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat