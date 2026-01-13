Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu Ziyaret Etti

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Konuya ilişkin Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, HÜDA PAR Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve kıymetli heyetiyle bir araya geldi. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."