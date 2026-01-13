Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu Ziyaret Etti
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi, ziyareti sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Konuya ilişkin Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı:
"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, HÜDA PAR Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve kıymetli heyetiyle bir araya geldi. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."
Kaynak: ANKA / Güncel