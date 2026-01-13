Haberler

Hüda Par Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ahmet Davutoğlu'nu Ziyaret Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Gelecek Partisi, ziyareti sosyal medya hesaplarından duyurdu.

(ANKARA) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.

Konuya ilişkin Gelecek Partisi'nin resmi sosyal medya hesaplarından şu açıklama yapıldı:

"Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyetimiz, HÜDA PAR Genel Başkanı Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu ve kıymetli heyetiyle bir araya geldi. Nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Ödüllü narkotik polisi eroin sevkiyatından 26 yıl hapis aldı

Ödüllü polisin gerçek yüzü bambaşka çıktı! Artık hapiste çürüyecek
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap

Başkan adaylığı iddiaları için resmi açıklama
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Feti Yıldız: Ahmet Özer ile Ahmet Türk'ün göreve iadesinde sakınca yoktur

MHP'nin ağır topundan, bu iki isim için ezber bozan çıkış
İspanyol şarkıcı Julio Iglesias, taciz suçlaması

Dünyaca ünlü şarkıcıya mide bulandıran suçlama