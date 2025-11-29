Zehirli Mantar Yiyen İki Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, topladıkları mantarları yiyen iki kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Hastaneye başvuran T.Ö. ve F.T.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Çamlıdere Mahallesi'ndeki dağlık alanda topladıkları mantarları pişirip yiyen T.Ö. ile F.T, bir süre sonra rahatsızlandı.
Karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Bozdoğan Rasim Menteşe Devlet Hastanesine başvuran T.Ö. ile F.T, zehirlenme şüphesiyle Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çelik - Güncel