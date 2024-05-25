Zara, Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Sahne Aldı

Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivalinde Zara sahne aldı.

Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen program Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Efe Çakmak'ın konseriyle başladı.

Ardından sahne alan Zara sevilen şarkılarını seslendirdi.

Belediye Başkanı Derya Bulut, konser öncesi yaptığı konuşmada, uzun zamandır beklenen festivalin coşkuyla kutlandığını söyledi.

Festivalde birçok sanatçının sahne aldığını ifade eden Bulut, etkinliklere katılan vatandaşlara teşekkür etti.

Festival bu akşam sona erecek.