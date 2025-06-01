Zara'da "Yangınlara Hazırlık ve Doğa Okuryazarlığı" eğitim programı düzenlendi

Zara'da 'Yangınlara Hazırlık ve Doğa Okuryazarlığı' eğitim programı düzenlendi
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Sivas'ın Zara ilçesinde "Yangınlara Hazırlık ve Doğa Okuryazarlığı" uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Sivas'ın Zara ilçesinde "Yangınlara Hazırlık ve Doğa Okuryazarlığı" uygulamalı eğitim programı düzenlendi.

Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı birlikteliğinde ilçe merkezinde gerçekleştirilen proje kapsamında, dernek üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlara yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Karabük Üniversitesi Orman Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu tarafından Zara Şehitler Parkı ve Zara Cumhuriyet Ormanı'nda 3 gün süren eğitimlerde, katılımcılara doğru fidan dikimi, fidan yetiştirme, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemler, yangın esnasında yapılması gereken ilk iş konularında uygulamalı eğitim verildi.

Güngöroğlu, yaptığı açıklamada, proje kapsamında doğanın yeşillendirilmesi ve ormanların korunması hususunda 3 gün eğitimler verdiklerini ifade etti.

Eğitimler esnasında Zara Cumhuriyet Ormanı'nı inceleme imkanı bulduğunu anlatan Güngöroğlu, şunları kaydetti:

"Toprak yapısı olmayan, kayaların ortaya çıktığı çok zor bir alanda ormanlaştırma çalışması yapılmaya çalışılmış. Henüz bebek diyeceğimiz ormanda orman ağaçları yanı sıra canlıların geneline hitap edecek, yemişli çalımsı bitkilerin de ekiminin yapılması gerekmektedir. Yerleşim yerlerinin içerisinde bir tepenin ağaçlandırılmış olması, güvenlik önlemleri ve bölge halkının orman yangınlarına karşı bilinçlendirilmesi ve eğitim almaları zorunlu hale gelmişti. Bizler de eğitimlerimizi tamamladık."

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
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