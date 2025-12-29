Haberler

Sivas'ta trafik polisleri yaban hayvanlarını unutmadı

Sivas'ın Zara ilçesinde trafik polisleri, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle zor durumda kalan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Ekipler, bu faaliyetlerini şubat sonuna kadar sürdürecek.

Sivas'ın Zara ilçesinde trafik polisleri, ilçede etkili olan soğuk hava ve kar yağışının ardından yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Zara Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği ekipleri, soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için harekete geçti.

Polisler, kırsal alanda yaban hayvanlarının yaşam mücadelelerine destek olmak amacıyla doğaya yem takviyesinde bulundu.

Ekipler, ilçenin kırsal alanlarına şubat sonuna kadar belirli periyotlarda yem bırakma faaliyetini sürdürecek.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel
