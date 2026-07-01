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Zara'da aşure programı düzenlendi

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Sivas'ın Zara ilçesinde Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cem Evi'nde Muharrem ayı dolayısıyla aşure programı yapıldı. Katılımcılara lokma ve aşure ikram edilirken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sivas'ın Zara ilçesinde Muharrem ayı dolayısıyla aşure programı düzenlendi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Zara Cem Evi'nde gerçekleştirilen programda katılımcılara lokma ve aşure dağıtıldı.

Programda konuşan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Şube Başkanı Metin Erkan, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Muharremin paylaşma, dayanışma ve bereket ayı olduğunu belirten Erkan, "Bugün insanlık tarihinin en değerli zamanlarından birini, yüreklerimizde kor gibi yanmaya devam eden Muharrem ayını, yüzyıllardır süregelen inancımızla bir kez daha idrak etmekteyiz." dedi.

Yapılan duaların ardından katılımcılara aşure ikramında bulunuldu.

Programa, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel
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