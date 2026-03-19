Zara'da bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Sivas'ın Zara ilçesinde, "Köy Gelişme Alanı" konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Zara Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği öncülüğünde belediyenin düğün salonunda düzenlenen toplantıda, tarım arazilerinin korunması ve köylerde ev inşasında karşılaşılan sorunlar ele alındı.

Toplantıya konuşmacı olarak katılan harita mühendisi Murat Tuzcuoğlu ve jeoloji mühendisi Akif Şeker, köy gelişim alanı tespit ve planlama süreçleri konularında bilgi verdi.

Konu hakkında açıklama yapan Dernek Başkanı Osman Öncü, "Köylerimizde ev yapmak isteyenlerin ruhsat konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Tarım arazilerinin olduğu yerlere ev yapılması yasak olmasından dolayı rastgele ev yapılamaz. Bunun için de köy gelişme alanları yapılarak köy sakinlerinin ve köylerine ev yapmak isteyenlerin kamu kurumlarıyla sıkıntı yaşamadan evlerini yapabilmeleri sağlanmış oluyor." dedi.

Toplantıya, kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.