ZAPORİJYA - Ukrayna'da yerinden edilen siviller, günler süren yolculuktan sonra kamplara ulaşabiliyor

Ukrayna'da yaklaşık 6 aydır süren savaş nedeniyle yerinden edilen siviller, Rus güçlerin kontrolüne geçen bölgelerden tahliye edilerek Ukrayna ordusunun kontrolündeki yerlere ulaşmak için günlerce yol alıyor.

Savaşın devam ettiği Ukrayna'da Rus güçlerinin kontrolündeki bölgelerde yaşayan binlerce sivilin, 200 ila 300 kilometre mesafe katederek Kiev yönetiminin kontrolündeki bölgelere varması 4-5 gün sürüyor.

Herson, Mariupol, Donbas ve Zaporijya bölgesinde Rus ordusunun kontrol ettiği yerlerden tahliye edilen Ukraynalılar, Rus askerlerin Zaporijya bölgesine bağlı Vasilivka'da kurduğu askeri kontrol noktasından geçmek zorunda.

Ukrayna'nın doğu ve güney bölgelerinden tahliye edilenlerin tek çıkış noktası olan Vasilivka'da sıkı kontrolden sonra yolculuğa devam eden siviller, Ukrayna ordusunun kontrolündeki Zaporijya kentinde yer alan toplanma merkezine geliyor.

Zorlu yolculuk günler sürüyor

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, özel izin alarak tahliye edilen sivilleri taşıyan onlarca araçtan oluşan konvoyun Zaporojya'daki toplanma merkezine girişini görüntüledi.

Berdyansk şehrinden iki çocuğuyla bir minibüsle tahliye edilen 29 yaşındaki Natalya, çok zor bir yolculuk yaptıklarını belirterek "Salı gününden beri yoldayız. Dört gün oldu yollardayız." dedi.

Soyadını belirtmeyen Natalya, şimdilik Zaporijya kentinde kalmayı planladıklarını söyleyerek "Savaş bitene kadar Zaporijya'da kalmak istiyoruz. Eğer burada şiddetli çatışmalar çıkmazsa savaşın bitmesini burada bekleyeceğiz." diye konuştu.

Yolculuğun son derece zor geçtiğini yineleyen Natalya, "Vasilivka'daki askeri kontrol noktasında insanlık dışı şartlar var." ifadesini kullandı.

Tahliye yolu çok kötü durumda

Herson'dan ailesiyle kiralık araçla gelen 45 yaşındaki Yelena ise 3 gündür yolda olduklarını, gecikmenin Vasilivka'daki askeri kontrolden kaynaklandığını söyledi.

Vasilivka'dan Zaporijya kentine kadar tarlalardan, asfaltsız yollardan geçtiklerini anlatan Yelena, "Yoldaki köprü yıkılmış durumda. Tarlalardan geçmek zorunda kaldık. Korkunç bir yol var." dedi.

Çalıştığı Polonya'dan dönen, Herson bölgesinin Novoalekseevka ilçesinde yaşayan annesinin yanında kalan kızını alarak Zaporijya'ya getiren 47 yaşındaki Alyona Strambovskaya da akrabası aracıyla tahliye edildiklerini dile getirerek "Son derece kötü durumdaki yoldan geçtik." diye konuştu.

Strambovskaya'nın 7 yaşındaki kızı Nadya da birkaç gün önce yaşadıkları bölgede şiddetli patlama sesini duyduğunu söyleyerek "Ben televizyonda çizgi filimi izliyordum. O sırada patlama sesi duydum, saklandım." ifadelerini kullandı.

"Beş gün, beş yıl gibi geçti"

Donetsk bölgesindeki Krasnıy Liman şehrinden bir aileyi kendi arabasıyla kampa getiren 44 yaşındaki Aksana Yurçenko ise gönüllü olarak insanlara yardım etiğini söyledi.

Yurçenko, ilk defa bu tür yolculuk yaptığını, daha sonra da ihtiyaç sahiplerine destek vermeye hazır olduğunu belirterek "Yol çok kötü. Beş gündür yoldayız. Bu beş gün, beş yıl gibi geçti." değerlendirmesini yaptı.

Zaporijya kampı, tahliye edilen 206 bin sivili ağırladı

Rus ordusunun kontrolündeki bölgelerden tahliye edilen sivillerin, uzun yolculuktan sonra ilk başvurdukları Zaporijya Toplanma Merkezi Koordinatörü Aleksey Savytskyi de kampın faaliyetlerini anlattı.

Yerinden edilen sivilleri kabul etmek ve onları daha güvenli bölgelere yönlendirilmek amacıyla 9 Mart'tan bu yana faaliyet yürüttüklerini kaydeden Savytskyi, tahliye edilenlerin aylardır buraya geldiğini belirtti.

Toplanma kampının, Ukrayna genelinde benzeri olmayan bir merkez olduğunu söyleyen Savytskyi, "Savaş başladığından bu yana 206 bin sivili ağırladık. Her gün yaklaşık 1500 kişi buraya geliyor." ifadelerini kullandı.

Merkezde, tahliye edilen sivillere ilk sağlık kontrolünün yapıldığını, sıcak yemek verildiğini, gıda ve temizlik malzemeleri dağıtıldığını belirten Savytskyi, bu kişilerden bazılarını daha sonra otobüslerle ülkenin çeşitli bölgelerine bazılarını ise yurt dışına gönderdiklerini anlattı.