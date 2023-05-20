Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker yaralandı

Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker yaralandı

Güncel Haberler

Hakkari'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı. Askerler, vatandaşların da yardımıyla kepçeyle kurtarıldı.

Saat 14.00 sıralarında Hakkari-Van kara yolunun 30'uncu kilometresinde, Erziki Köprüsü yakınlarında meydana gelen kazada Hakkari yönüne giden içinde 12 askerin bulunduğu, "kirpi" adlı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Zap Suyu'na uçtu. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker yaralandı

VATANDAŞLARIN YARDIMIYLA KURTARILDILAR

Yakındaki bir kum eleme tesisine ait kepçenin kovasına alınan askerler, kıyıya taşındı. Vatandaşların da yardımıyla askerler, yola çıkarıldı. Hafif yaralanan askerlerden 10'una ambulansta müdahale edilirken, 2'si ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bu askerlerin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Zırhlı aracın çıkarılması için bölgede çalışmalar sürüyor.

Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker yaralandı

Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker yaralandı

Hakkari Seçim Sonuçları
Hakkari Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hakkari Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Özkan - Güncel

Zap bölgesi Hakkari Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title