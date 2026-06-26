Zambiyalı Dominic Singoma, üniversite eğitimi için geldiği Kayseri'de Müslüman oldu

Kayseri'ye üniversite eğitimi için gelen Zambiya vatandaşı Dominic Singoma, İslamiyet'i seçti.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın başkanlığında ihtida merasimi düzenlendi.

İl Müftülüğü Personel Şube Müdürü Mustafa Alas'ın Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Ayvaz, İslam dininin temel esaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Müftü Ayvaz ile kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Singoma, "Musa" ismini aldı.

Dua eden Ayvaz, İslam'ın barış, merhamet ve kardeşlik dini olduğunu belirtti.

Törenin sonunda Musa'ya ihtida belgesi ve Kur'an-ı Kerim ile Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından hediye edildi.