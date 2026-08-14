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Rusya'dan Türkiye'nin Karadeniz Önerisine Soğuk Yanıt

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Rusya, Türkiye'nin Karadeniz'de askeri moratoryum önerisini resmi olarak almadığını, ancak barış girişimlerini dikkatle değerlendirdiğini bildirdi. Karadeniz Girişimi'ne dönüşü uygun görmediklerini ve Ukrayna İHA saldırılarını kınadıklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerini dikkatle değerlendirdiklerini belirterek, Ankara'nın Karadeniz'deki askeri faaliyetlere moratoryum getirilmesine yönelik önerisinin koşullarını "somutlaştıracak" bir başvurunun kendilerine resmi kanallardan ulaşmadığını bildirdi.

Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya ve Ukrayna'ya Karadeniz'deki askeri faaliyetlere moratoryum getirilmesi önerisine" ilişkin değerlendirmede bulundu.

Rusya'nın özellikle önemli bölgesel aktör ve Karadeniz'deki komşu ülke Türkiye'den gelen barış girişimlerini geleneksel olarak dikkatle değerlendirdiklerini vurgulayan Zaharova, "Rus tarafı, bu girişimin koşullarını 'somutlaştıracak' nitelikte bir Türk başvurusunu resmi kanallar üzerinden almadı." ifadesini kullandı.

Zaharova, Moskova'nın geçmişte Karadeniz'deki askeri faaliyetleri durduran "Karadeniz Girişimi"ne geri dönülmesini uygun görmediğini belirterek, "Anlaşmanın uygulanmasının koşulu, diğer tarafın da benzer karşı adımlar atmasıydı ancak bunlar hayata geçirilmedi." değerlendirmesinde bulundu.

O dönemde Rus tarım ürünlerinin dünya pazarlarına erişiminin sağlanması karşılığında askeri faaliyetlere geçici ara verdiklerini anımsatan Zaharova, Batılı ülkelerin iyi niyetli olmayan yaklaşımları, koridorun Rusya'ya yönelik saldırılarda kullanılması ve Rus tarım ürünlerine yaptırımların sürmesi nedeniyle Karadeniz Girişimi'ne son verdiklerini kaydetti.

Halihazırda Ukrayna ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin sivil gemilerine yönelik düzenli olarak "terör eylemi" gerçekleştirdiğini bildiren Zaharova, bu saldırıları Karadeniz bölgesindeki sivil deniz taşımacılığını istikrarsızlaştırmaya yönelik kasıtlı bir politika olarak değerlendirdiklerinin altını çizdi.

Zaharova, "Bununla birlikte durumun iyileşmesi için herhangi bir ön koşul görmüyoruz. Dolayısıyla Kiev rejimine yalnızca geçici bir soluklanma imkanı sağlayacak yarım tedbirler için de herhangi bir gerekçe görmüyoruz." yorumunda bulundu.

Sözcü Zaharova, Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasının ancak krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması şartıyla mümkün olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Televizyon ve Radyo Kurumu'na verdiği röportajda, Türkiye'nin gerçekten Karadeniz'in istikrarlı olmasından yana olduğunu belirterek, Ankara'nın Karadeniz'de gemilerin saldırılara hedef olmaması konusunda anlaşmaya varılması gerektiğini duyurduğunu hatırlatmıştı.

Kaynak: AA
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