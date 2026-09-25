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Zagreb'de Mardin'in kültürel mirası sergi ve panelle tanıtıldı

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Zagreb'de Mardin'in kültürel mirası sergi ve panelle tanıtıldı
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Zagreb'de Türk Kültür Günleri kapsamında Mardinli sanatçı Nurettin Çakmak'ın "Kültürlerin Çeşitliliği" sergisi açıldı. Serginin ardından düzenlenen panelde Mardin'in çok kültürlü yapısı ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarımı ele alındı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Mardin'in kültürel mirası sanat, eğitim ve tarih ekseninde tanıtıldı.

Mardin Artuklu Üniversitesinden (MAÜ) yapılan açıklamaya göre, Zagreb Büyükelçiliği, Zagreb Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, MAÜ ve Hırvatistan Cumhuriyeti Türk Toplumu Birliği iş birliğiyle Zagreb Türk Kültür Günleri kapsamında, çeşitli programlar düzenlendi.

Zagreb Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Mardinli sanatçı Nurettin Çakmak'ın "Kültürlerin Çeşitliliği" sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Çakmak'ın, Mardin'in tarihi yapıları ve önemli şahsiyetlerini kendine özgü zift tekniğiyle resmettiği eserlerden oluşan sergi ilgiyle izlendi.

Serginin ardından " Mardin'in Renkleri: Kültür, Sanat, Eğitim ve Tarih" paneli düzenlendi. Panele MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, yazar ve şair Ümit Yaşar Işıkhan ile sanatçı Nurettin Çakmak katıldı.

Panelde konuşan yazar ve şair Ümit Yaşar Işıkhan, 1986 yılında ilk kez ziyaret ettiği Zagreb'e yaklaşık 40 yıl aradan sonra yeniden gelerek Mardin'in hikayelerini, sokaklarını, insanlarını ve çok kültürlü yaşamını anlattı. Işıkhan ayrıca Mardin'in yetiştirdiği önemli şahsiyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ise Mardin'in kadim tarihini ve yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin, dillerin ve inançların bir arada yaşadığı çok kültürlü yapısın anlatarak, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.

Mardin ile Kudüs arasındaki tarihsel ve kültürel benzerlikler dikkat çeken Özcoşar, Mardin ile Kudüs'ün çok katmanlı kültürel yapıları sayesinde farklı toplulukları buluşturan ve geçmiş ile bugün arasında köprü kuran şehirler olduğunu belirtti.

Panelde ayrıca sanatın kültürel mirasın görünür kılınmasındaki rolü, eğitim ve akademik çalışmalar aracılığıyla kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve Mardin'in kültürel birikiminin uluslararası alanda tanıtılması konuları ele alındı.????

Kaynak: AA
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