Zagreb'de İsrail ile Anlaşmaya Tepki Gösterildi

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı olan Yeşil Eylem Örgütü aktivistleri, İsrailli şirketle iş anlaşması yaptığı gerekçesiyle Hırvat hükümetini protesto etti.

Yerel basındaki haberlere göre, Hırvatistan hükümet binası önünde toplanan aktivistler, güneş enerjisi ve rüzgar santrali projeleri bulunan İsrail şirketi Enlight Renewable Energy ile işbirliği anlaşması yapan Hırvat hükümetine tepki göstererek anlaşmanın feshedilmesini istedi.

Aktivistler, Hırvat hükümetinin, İsrail firması ile anlaşmasının, Gazze'deki soykırımına destek anlamı taşıdığını ifade etti.

Kırmızı boyayla boyanmış çocuk oyuncakları, hikaye kitapları ve ayakkabıları hükümet binası önüne bırakan aktivistler, "Enlight Renewable Energy ile işbirliğini bitirin! Soykırımı desteklemeyin!" yazılı büyük bir pankart da açtı.

Yeşil Eylem Örgütü aktivistlerinden Marija Mileta, yaptığı açıklamada, Hırvatistan'ın Birleşmiş Milletler'in belirttiği kurallara uyması gerektiğini, İsrail'in soykırım konusunda cezalandırılması için Hırvat hükümetinin de yükümlülüğünün bulunduğunu aktardı.

Aktivistler, şirketin İsrail ordusuyla uzun yıllardır işbirliği yaptığını, soykırımdan ve işgalden kar elde ettiğini de kaydetti.