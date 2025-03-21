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Zagreb'de Işık Festivali Büyük İlgi Gördü

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen 'Işık Festivali', yerli ve yabancı sanatçıların ışıklarla süslediği 22 farklı alanda görsel şölen sundu. Festival, 23 Mart'a kadar devam edecek.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de "Işık Festivali" gerçekleştirildi.

Zagreb'de 22 farklı meydan, bina ve parka yerli, yabancı sanatçıların ışıklarla yaptıkları eserlerin yansıtıldığı festival büyük ilgi gördü.

Güneşin batışıyla bina ve parkların farklı desenlere büründüğü festival alanları başkentte görsel şölen oluşturdu.

Zagreb'deki festival 23 Mart'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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