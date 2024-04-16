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Zagreb'de Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

"Özgür Filistin Girişimi" tarafından Almanya'nın Zagreb Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteride, "Almanya soykırıma destek olmayı durdur" yazılı pankart açıldı.

Göstericiler, Almanya'nın, geçen hafta Berlin'de akademisyenler ve aktivistlerin katıldığı Filistin Kongresi???????'ni sonlandırmasına da tepki gösterdi.

"Almanya'nın elindeki kanı simgelemek için ellerimizi kırmızıya boyayarak buraya geldik"

Göstericilerden Aneta Vladimirov, burada yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaklaşık 40 bin kişi öldürülmesine rağmen İsrail'e silah ihraç etmeye devam eden Almanya'nın elindeki kanı simgelemek için ellerimizi kırmızıya boyayarak buraya geldik." dedi.

Vladimirov, "Almanya, bu şekilde soykırıma ortak oluyor." diye konuştu.

Almanya'da ne olmuştu?

Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 Nisan'da gecikmeli başlayan Filistin Kongresi, polis tarafından sonlandırılmıştı.

Polisin salona 250 kişinin girmesine izin verdiği Filistin Kongresi'ne araştırmacı Salman Ebu Sitta canlı bağlantıyla katılmış, polis müdahale ederek canlı yayını sonlandırmış, ardından salonun elektriğini kesmişti.

Katılımcıların tepki gösterdiği olayın ardından polis, Filistin Kongresi'nin sonlandırıldığı anonsunu yaparak salonun terk edilmesini istemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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