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MASTOB Başkanı Süral Manavgat'taki halk plajlarının kamu yararına hizmet etmesi gerektiğini bildirdi

MASTOB Başkanı Süral Manavgat'taki halk plajlarının kamu yararına hizmet etmesi gerektiğini bildirdi
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Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral, yapımını üstlendiği halk plajlarının kamu yararına hizmet etmeye devam etmesi gerektiğini belirterek, ilçenin ortak değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, yapımına katkı sağladığı halk plajlarının kamu yararına hizmet etmeye devam etmesi gerektiğini belirterek, ilçenin ortak değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Süral'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, beş halk plajı ile bu alanlardaki yapıların yapım maliyetleri zorlu ekonomik koşullara rağmen yaklaşık bir yıl içerisinde şahsi imkanlarla karşılandı. Söz konusu yapılardan ikisinin ilk günden itibaren ücretsiz olarak halkın kullanımına sunulduğunu aktaran Süral, diğer üç yapının ise dönemin belediye yönetiminin talebi üzerine inşa edildiğini ancak yapım bedellerinin tarafına ödenmediğini kaydetti.

Tüm süreç boyunca herhangi bir kişisel kazanç amacı taşımadığını belirten Süral, hedefinin Manavgat halkının yararlanabileceği sosyal alanların oluşturulmasına katkı sunmak olduğunu ifade etti.

Yapım maliyetlerini karşıladığı alanlardan biriyle ilgili son günlerde yetki ve kullanım tartışması yaşandığını belirten Süral, söz konusu alanın herhangi bir kişi ya da grubun tasarrufuna bırakılmasını değil, yetkili kamu kurumları aracılığıyla ilçenin hizmetinde kalmasını savunduğunu bildirdi. Kaymakamlığın koordinasyonu ve Belediye Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda alanın belediye tarafından teslim alındığını hatırlatan Süral, böylece plaj ve tesisin kamu yararına hizmet vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Manavgat gençlerine de seslenen Süral, halk plajlarındaki emeğini manevi bir emanet olarak gördüğünü belirterek, kentin ortak değerlerine sahip çıkılması çağrısında bulundu. Hukuk, adalet ve sağduyudan ayrılmamanın önemine işaret eden Süral, zaman zaman zorluklar yaşanabileceğini ancak Manavgat sevgisinin en büyük güç kaynağı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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